В Чите состоится фестиваль любительского кино «КиноПланка»

Фестиваль любительского кино «КиноПланка» пройдет 1 и 2 ноября в Чите в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщила руководитель Забайкальской государственной кинокомпании Ольга Сахарова.
На конкурс поступило 40 заявок от любителей-кинематографистов из Забайкалья. Участники будут соревноваться в двух возрастных категориях — от 12 до 18 и от 18 до 35 лет. В каждой из них отдельно определят победителей, но лучшая работа, которую удостоят награды Гран-при в размере 100 тыс. рублей, будет одна.
«Мы не расширяем географию, мы хотим увидеть потенциал именно нашего края», — подчеркнула Сахарова.
Помимо просмотров конкурсных работ, программой предусмотрены тематические дискуссии, мастер-классы. Также гости смогут побывать на встречах с актерами и представителями киноиндустрии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.