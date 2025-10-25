В Чите состоится фестиваль любительского кино «КиноПланка»

На конкурс поступило 40 заявок от любителей-кинематографистов из Забайкалья. Участники будут соревноваться в двух возрастных категориях — от 12 до 18 и от 18 до 35 лет. В каждой из них отдельно определят победителей, но лучшая работа, которую удостоят награды Гран-при в размере 100 тыс. рублей, будет одна.