В Приамурье запустили движение по новому путепроводу через Транссиб

«Железная дорога — важный двигатель экономики страны, развитие Транссибирской магистрали и увеличение объемов грузоперевозок требуют новых решений для обеспечения безопасности в местах пересечений с автомобильными дорогами. Строительство путепроводов через Транссиб нам необходимо для обеспечения круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного движения транспортных средств, улучшения пропускной способности железной дороги, а также для развития транспортной инфраструктуры области», — подчеркнул зампред правительства Приамурья Павел Матюхин.