В Приамурье запустили движение по новому путепроводу через Транссиб

Торжественная церемония открытия движения по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль прошла в Амурской области. Переправа была построена при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Путепровод расположен в поселке Серышево. Его протяженность с подъездами составляет почти 3 км.
«Железная дорога — важный двигатель экономики страны, развитие Транссибирской магистрали и увеличение объемов грузоперевозок требуют новых решений для обеспечения безопасности в местах пересечений с автомобильными дорогами. Строительство путепроводов через Транссиб нам необходимо для обеспечения круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного движения транспортных средств, улучшения пропускной способности железной дороги, а также для развития транспортной инфраструктуры области», — подчеркнул зампред правительства Приамурья Павел Матюхин.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Зеленина, строительство переправы длилось два года. Сейчас подрядчики возводят еще два сооружения.
«Наша задача — улучшить транспортно-логистическую инфраструктуру региона, повысить безопасность и создать комфортные условия для пересечения магистрали», — отметил Александр Зеленин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.