Жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»

«Поздравляю Наталью Дмитриевну с высшей государственной наградой, присвоенной по указу президента России Владимира Путина… Она воспитывает с супругом Сергеем 14 детей — десять дочерей и четверых сыновей. Самому старшему ребенку сейчас — 29 лет, самому младшему — 3 года», — написал Никитин в своем Telegram-канале.