Жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. Жительница Нижегородской области Наталья Тарабарина удостоена звания «Мать-героиня» за воспитание 14 детей, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Поздравляю Наталью Дмитриевну с высшей государственной наградой, присвоенной по указу президента России Владимира Путина… Она воспитывает с супругом Сергеем 14 детей — десять дочерей и четверых сыновей. Самому старшему ребенку сейчас — 29 лет, самому младшему — 3 года», — написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что Тарабарины собственными руками построили большой дом в Павловском районе, ведут подсобное хозяйство.
«Семья увлекается творчеством, спортом и туризмом, с удовольствием посещает театры, музеи. Кто-то из ребят выучился на педагога, кто-то выбрал профессию медика. Старшая дочь уже сама стала мамой и воспитывает четверых детей. Вот он, пример, когда дети наследуют модель счастливой семьи», — подчеркнул глава региона.