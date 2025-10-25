Учащиеся колледжа из Невинномысска вышли в финал медиаконкурса

«Мы очень гордимся нашими студентами, спасибо им за высокий уровень работ, креативность и творческое мышление. Ребята еще раз показали, что “Профессионалитет” — это не только про качественное образование, но и про реализацию идей и возможностей для молодежи. Всем краем будем болеть за НХТК в финале», — министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.