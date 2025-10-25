Учащиеся колледжа из Невинномысска вышли в финал медиаконкурса

Команда Невинномысского химико-технологического колледжа (НХТК) примет участие в финале Всероссийского конкурса молодежных медиацентров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» в учреждениях среднего профессионального образования, сообщили в правительстве Ставропольского края.
Конкурсанты из Невинномысска участвуют в номинации «Лучший медиацентр». Ранее они успешно представили Ставропольский край на окружном этапе. Ребята презентовали цифровой плакат о рабочих профессиях, клипы о приемной кампании НХТК и рекламные видеоролики о специальностях в колледже.
Теперь команда будет защищать честь Северо-Кавказского федерального округа в финале, который пройдет в городе Грозном с 12 по 14 ноября. За победу будут бороться девять сборных из разных регионов. Им предстоит выполнить конкурсные задания в режиме реального времени. По итогам состязаний определят лучший медиацентр.
«Мы очень гордимся нашими студентами, спасибо им за высокий уровень работ, креативность и творческое мышление. Ребята еще раз показали, что “Профессионалитет” — это не только про качественное образование, но и про реализацию идей и возможностей для молодежи. Всем краем будем болеть за НХТК в финале», — министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.