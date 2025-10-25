На Дону девятиклассники с низкими баллами ГИА смогут поступить в колледжи

Кроме того, вводится еще одно изменение. Если девятиклассник не наберет минимальные баллы для продолжения обучения в школе, ему предоставят преимущественное право на зачисление в учреждения среднего профессионального образования. При этом выпускнику все равно нужно будет успешно пройти вступительные испытания, если такие будут организованы. Это касается девятиклассников, которые претендуют на обучение по востребованным и рабочим профессиям.