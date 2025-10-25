На Дону девятиклассники с низкими баллами ГИА смогут поступить в колледжи

Ростовская область присоединилась к федеральному пилотному проекту по расширению доступности среднего профессионального образования, благодаря чему у некоторых выпускников 9-х классов появятся дополнительные возможности при поступлении в колледжи, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Обязательная норма по сдаче четырех экзаменов на итоговой аттестации девятиклассников сохраняется. Однако с 2026 года в случае неудовлетворительных результатов тестирования по выбранным предметам выпускники смогут получить школьный аттестат на основе баллов по двум обязательным дисциплинам — русскому языку и математике.
Кроме того, вводится еще одно изменение. Если девятиклассник не наберет минимальные баллы для продолжения обучения в школе, ему предоставят преимущественное право на зачисление в учреждения среднего профессионального образования. При этом выпускнику все равно нужно будет успешно пройти вступительные испытания, если такие будут организованы. Это касается девятиклассников, которые претендуют на обучение по востребованным и рабочим профессиям.
«Перечень профессий и специальностей, прием на которые планируется осуществлять при наличии аттестата об основном общем образовании, но вне зависимости от результатов ГИА-9, будет установлен постановлением минобразования региона. На этом этапе для участия в “пилоте” определено 45 колледжей, которые ведут подготовку по востребованным специальностям и рабочим профессиям», — прокомментировал заместитель главы Ростовской области Андрей Фатеев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.