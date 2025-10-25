В Калининграде прошла мини-ярмарка вакансий

Мини-ярмарка вакансий прошла на площадке центра занятости в Калининграде в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве социальной политики региона.
Участниками ярмарки стали более 50 человек. Пять организаций представили им доступные вакансии. Среди потенциальных работодателей были Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», управление федерального казначейства по Калининградской области, региональный центр для безнадзорных животных, компании «Калининградский сувенир» и «Калининградгазификация».
На мини-ярмарке были представлены вакансии для бухгалтеров, специалистов по закупкам, экономистов и помощников руководителей. По итогам мероприятия 29 человек получили приглашение на следующий этап собеседования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.