В районе 78-го километра МКАД изменится схема движения транспорта

Схема движения транспорта изменится с 29 октября на внутренней стороне 78-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Это позволит разгрузить трафик на данном участке магистрали, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Для комфорта водителей и повышения уровня безопасности дорожного движения будет ликвидирован съезд в районе корпуса № 4 дома № 2 на внутренней стороне 78-го километра МКАД. При этом возможность выехать с территории сохранится. Автомобили теперь будут курсировать по расположенному чуть дальше съезду у корпуса № 1. Принятое решение позволит снизить нагрузку на основную магистраль и ускорить движение на этом участке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.