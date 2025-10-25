В районе 78-го километра МКАД изменится схема движения транспорта

Для комфорта водителей и повышения уровня безопасности дорожного движения будет ликвидирован съезд в районе корпуса № 4 дома № 2 на внутренней стороне 78-го километра МКАД. При этом возможность выехать с территории сохранится. Автомобили теперь будут курсировать по расположенному чуть дальше съезду у корпуса № 1. Принятое решение позволит снизить нагрузку на основную магистраль и ускорить движение на этом участке.