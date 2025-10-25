«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Нефтехимик»

Для «Салавата Юлаева» это уже третья подряд победа после провального начала сезона. Тем не менее клуб всё еще продолжает занимать последнюю строчку в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 29 октября на родной арене. Противником будет «Адмирал».