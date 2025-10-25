Хоккейный клуб «Салават Юлаев» обыграл на выезде «Нефтехимик» со счетом 2:1. Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошел 25 октября в Нижнекамске.
Первыми счет открыли хозяева встречи — на 12-й минуте забил Дамир Жафяров. Но буквально спустя минуты «юлаевцы» сравняли счет благодаря броску Александра Жаровского. Вторую шайбу за уфимцев оформил Владислав Ефремов. Это случилось на 27-й минуте. Оставшаяся часть игры обошлась без голов.
Для «Салавата Юлаева» это уже третья подряд победа после провального начала сезона. Тем не менее клуб всё еще продолжает занимать последнюю строчку в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 29 октября на родной арене. Противником будет «Адмирал».
