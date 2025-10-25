Ричмонд
На Землю обрушился затяжной геомагнитный шторм: Метеозависимых жителей Молдовы будет трясти до конца месяца

Сегодня, 25 октября, стартует серия магнитных бурь.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стартует период сильных магнитных бурь.

По прогнозам, активность Солнца будет высокой до конца октября, а пиковые бури ожидаются 29 и 30 числа.

Эксперты советуют людям, чувствительным к изменениям магнитного поля, снизить физические нагрузки, больше отдыхать и следить за самочувствием, чтобы минимизировать влияние бурь.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

