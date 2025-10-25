На Землю обрушился затяжной геомагнитный шторм: Метеозависимых жителей Молдовы будет трясти до конца месяца

Сегодня стартует период сильных магнитных бурь.
По прогнозам, активность Солнца будет высокой до конца октября, а пиковые бури ожидаются 29 и 30 числа.
Эксперты советуют людям, чувствительным к изменениям магнитного поля, снизить физические нагрузки, больше отдыхать и следить за самочувствием, чтобы минимизировать влияние бурь.
