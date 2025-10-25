МФЦ в Ульяновской области признаны одними из лучших в России

Центры «Мои документы», расположенные в Ульяновской области, победили в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ» на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр», сообщили в правительстве региона. Развитие системы удобных онлайн-сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уровень удовлетворенности жителей региона полученными услугами достигает 100%, указано в сообщении областного правительства. Отдельно отмечаются вежливость и компетентность сотрудников МФЦ.
«Ульяновская область вышла в лидеры среди МФЦ России благодаря высокому уровню профессиональной подготовки сотрудников, использованию современных технологий, удобству расположения и доступности офисов, регулярной обратной связи от заявителей и улучшению качества обслуживания. Сотрудники МФЦ обладают необходимыми компетенциями и регулярно проходят обучение, что позволяет им эффективно решать вопросы заявителей и оказывать качественные услуги», — заявил министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров.
Кроме того, в номинации «Лучший специалист МФЦ» победила жительница Ульяновска Ксения Моисеенко. Она работает в центре, расположенном в Заволжском районе региональной столицы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.