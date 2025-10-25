Ричмонд
В Волгоградской области отменили ограничение на посещение лесов

В регионе тем не менее продолжат следить за очагами возгораний в зеленых зонах, в том числе с помощью квадрокоптеров.

Режим ограниченного посещения лесов отменен в Волгоградской области с 22 октября в связи с установлением прохладной и сырой погоды. За потенциальными очагами возгораний будут следить в том числе с помощью квадрокоптеров, закупленных по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

В ведомстве напомнили, что до конца октября в Волгоградской области продолжается пожароопасный сезон. В этот период нельзя жечь мусор и сухую растительность, организовывать работы, которые могут создать очаги возгорания, разводить костры. За ситуацией в лесах следят во время патрулирований. Для мониторинга обстановки используют инновационные технологии. В частности, в постоянном режиме работают 60 видеокамер, подключенных к единой информационной системе «Лесохранитель», а также применяется беспилотная авиационная техника.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.