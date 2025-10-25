В Волгоградской области отменили ограничение на посещение лесов

В ведомстве напомнили, что до конца октября в Волгоградской области продолжается пожароопасный сезон. В этот период нельзя жечь мусор и сухую растительность, организовывать работы, которые могут создать очаги возгорания, разводить костры. За ситуацией в лесах следят во время патрулирований. Для мониторинга обстановки используют инновационные технологии. В частности, в постоянном режиме работают 60 видеокамер, подключенных к единой информационной системе «Лесохранитель», а также применяется беспилотная авиационная техника.