В селе Новая Усмань Воронежской области отметили 138-летие Самуила Маршака

Мероприятие провели в ходе XIII международной акции «День поэзии С. Я. Маршака». Оно было приурочено к 138-летию со дня рождения великого поэта и переводчика. Всего в праздновании приняли участие 38 человек. Юным зрителям в игровой форме пересказали знаменитые литературные произведения Самуила Яковлевича. Также гостям праздника продемонстрировали «оживший» с помощью цифровых технологий памятник поэту, который читал стихи голосом самого драматурга.