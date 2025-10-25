В селе Новая Усмань Воронежской области отметили 138-летие Самуила Маршака

День поэзии «Мы растем с Маршаком» провели 23 октября в Новоусманской детской модельной библиотеке им. А. С. Пушкина в Воронежской области, сообщили в учреждении. Возможности для культурного просвещения в нашей стране создают в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Мероприятие провели в ходе XIII международной акции «День поэзии С. Я. Маршака». Оно было приурочено к 138-летию со дня рождения великого поэта и переводчика. Всего в праздновании приняли участие 38 человек. Юным зрителям в игровой форме пересказали знаменитые литературные произведения Самуила Яковлевича. Также гостям праздника продемонстрировали «оживший» с помощью цифровых технологий памятник поэту, который читал стихи голосом самого драматурга.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.