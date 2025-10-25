Ричмонд
Уфимцы смогут написать этнографический диктант с 1 по 8 ноября

Акция пройдет в десятый раз и позволит проверить знания о культуре народов России.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 8 ноября 2025 года состоится юбилейный этнографический диктант. Акция пройдет в России уже в десятый раз, сообщают организаторы.

Участники смогут ответить на 30 вопросов об истории, культуре и традициях народов страны. На прохождение теста дается 45 минут, максимальный результат — 100 баллов.

Написать диктант можно двумя способами: прийти на специальную площадку или ответить на вопросы онлайн через официальный сайт акции.

Акция проводится с 2016 года. За девять лет количество участников выросло с 90 тысяч до 3,5 миллионов человек в прошлом году. Итоги диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции России.

