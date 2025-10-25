Ричмонд
В матче «Ростов» — «Динамо — Махачкала» 25 октября забит первый гол

Роналдо забил первый гол в матче «Ростов» — «Динамо-Махачкала».

Источник: Комсомольская правда

В матче 13-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо-Махачкала» забит первый гол. Счет на 25 октября открыли хозяева поля в первом тайме.

Автором гола стал бразильский нападающий «Ростова» Роналдо. Момент получился эффектным: Илья Вахания выполнил точный диагональный навес в сторону ворот Магомедова. Роналдо с близкой дистанции головой отправил мяч в сетку.

Гол был забит на 35-й минуте, в важный момент матча. Незадолго до этого в составе махачкалинцев произошли замены в защите. Вернулся в строй Алибеков, а Мохамед Аззи уже успел покинуть поле.

Напомним, после 12 туров чемпионата России «Ростов» занимает десятую позицию в таблице. У команды 17 набранных очков.

