В Архангельской области отключили мобильный интернет

В Архангельской области ограничена работа мобильного интернета, это связано с обеспечением безопасности, заявили в региональном министерстве связи и информационных технологий.
«Сроки возобновления работы мобильного интернета на данный момент неизвестны», — сказано в сообщении.
Указывается, что во всех отделениях МФЦ предоставляется бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi.