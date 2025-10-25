Ричмонд
В Архангельской области отключили мобильный интернет

В Архангельской области ограничена работа мобильного интернета, это связано с обеспечением безопасности, заявили в региональном министерстве связи и информационных технологий.

Источник: Jonas Leupe/CC0

«Сроки возобновления работы мобильного интернета на данный момент неизвестны», — сказано в сообщении.

Указывается, что во всех отделениях МФЦ предоставляется бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi.