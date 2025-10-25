На трассе М-4 под Ростовом образовалась пробка из-за ДТП с КамАЗом

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сложилась тяжелая дорожная ситуация. По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 25 октября, здесь образовалась пробка протяженностью 10 километров, которая уже сократилась, но еще не исчезла.