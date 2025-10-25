На трассе М-4 под Ростовом образовалась пробка из-за ДТП с КамАЗом

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сложилась тяжелая дорожная ситуация. По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 25 октября, здесь образовалась пробка протяженностью 10 километров, которая уже сократилась, но еще не исчезла.
Пробка возникла на участке в Ленинском сельском поселении. Затор образовался между автодорогой «Ростов-Ставрополь» и поселком Дорожный.
Причиной затруднения движения стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КамАЗ. По предварительной информации, грузовик съехал на отбойник и совершил столкновение с дорожной рамой.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. Специалисты работают на месте ДТП для ликвидации последствий аварии.
Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Это поможет избежать длительного простоя в дорожном заторе.
