В Белгородской области запустили новый образовательный проект

В ходе реализации проекта уже состоялась экскурсия. Ее участниками стали первокурсники педагогического колледжа и старшеклассники из Белгорода. Они посетили площадку кампуса «Школы 21», в которой слушателей обучают навыкам в сфере ИТ. Помимо этого, экскурсанты побывали в отремонтированных образовательных учреждениях региональной столицы. В одной из модернизированных школ для них провели мастер-класс по созданию маленького робота.