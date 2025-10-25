В Белгородской области запустили новый образовательный проект

Новый образовательный проект «Школы Белогорья» запустили в Белгородской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
Теперь молодые семьи, студенты и школьники из разных уголков России будут знакомиться с условиями и возможностями обучения детей в Белгородской области. На данный момент уже представлены 4 маршрута. Они демонстрируют лучшие практики в сферах образования, подготовки кадров и дальнейшего трудоустройства, взаимодействия с ключевыми предприятиями, учебными заведениями.
В ходе реализации проекта уже состоялась экскурсия. Ее участниками стали первокурсники педагогического колледжа и старшеклассники из Белгорода. Они посетили площадку кампуса «Школы 21», в которой слушателей обучают навыкам в сфере ИТ. Помимо этого, экскурсанты побывали в отремонтированных образовательных учреждениях региональной столицы. В одной из модернизированных школ для них провели мастер-класс по созданию маленького робота.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.