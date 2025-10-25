Всероссийская Фольклориада пройдет в Уфе в июне 2026 года

В Уфе состоится крупное культурное событие — Всероссийская детская Фольклориада. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о ее проведении в июне 2026 года.
Согласно документу, правительству региона поручено создать организационный комитет, который займется подготовкой к мероприятию. Комитет определит источники финансирования и разработает подробный план проведения фестиваля.
Контроль за исполнением указа возложен на вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.