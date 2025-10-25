Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всероссийская Фольклориада пройдет в Уфе в июне 2026 года

Радий Хабиров подписал указ о подготовке к всероссийскому празднику народного творчества.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе состоится крупное культурное событие — Всероссийская детская Фольклориада. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о ее проведении в июне 2026 года.

Согласно документу, правительству региона поручено создать организационный комитет, который займется подготовкой к мероприятию. Комитет определит источники финансирования и разработает подробный план проведения фестиваля.

Контроль за исполнением указа возложен на вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.