Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

Золотницкий исполнил роль Роджерса в фильме «Десять негритят», сыграл главного бандита в криминальной драме 90-х «Поезд до Бруклина» и снимался в культовом «Черном квадрате». Однако его вклад в искусство кино был многогранен.
Золотницкий был широко известен как актер дубляжа. Его голосом говорили такие звезды мирового кино, как Ален Делон, Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Роберт Редфорд. Один из них, Роберт Редфорд, даже прислал актеру телеграмму с благодарностью за работу над фильмом «Три дня Кондора».
Заниматься дубляжем Золотницкий начал еще подростком, благодаря своему отцу, кинорежиссеру, который стоял у истоков этого жанра в Советском Союзе.