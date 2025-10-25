Ричмонд
Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

На 80-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер театра и кино Алексей Золотницкий. Об этом стало известно 25 октября.

Источник: tabakov.ru

Золотницкий исполнил роль Роджерса в фильме «Десять негритят», сыграл главного бандита в криминальной драме 90-х «Поезд до Бруклина» и снимался в культовом «Черном квадрате». Однако его вклад в искусство кино был многогранен.

Золотницкий был широко известен как актер дубляжа. Его голосом говорили такие звезды мирового кино, как Ален Делон, Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Роберт Редфорд. Один из них, Роберт Редфорд, даже прислал актеру телеграмму с благодарностью за работу над фильмом «Три дня Кондора».

Заниматься дубляжем Золотницкий начал еще подростком, благодаря своему отцу, кинорежиссеру, который стоял у истоков этого жанра в Советском Союзе.