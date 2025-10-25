Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

Золотницкий был широко известен как актер дубляжа. Его голосом говорили такие звезды мирового кино, как Ален Делон, Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Роберт Редфорд. Один из них, Роберт Редфорд, даже прислал актеру телеграмму с благодарностью за работу над фильмом «Три дня Кондора».