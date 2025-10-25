В Ростове коммунальщики расчищают ливневые стоки в усиленном режиме

— Вчера был введен в городе режим повышенной готовности в связи с прогнозом погоды. Были сформированы аварийные бригады, — прокомментировал замглавы администрации по ЖКХ Станислав Марченко. — Сегодня пошел сильный дождь, и в городе есть участки, где забиваются решетки ливневых канализаций. Туда были выставлены люди для того, чтобы оперативно очищать решетки ливнеприемных колодцев от листьев и мусора, чтобы предотвратить подтопления.