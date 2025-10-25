Ричмонд
В Ростове коммунальщики расчищают ливневые стоки в усиленном режиме

Мобильные бригады работают по всему Ростову, чтобы предотвратить подтопления.

В Ростове коммунальщики в усиленном режиме расчищают ливневки. Об этом рассказали в администрации донской столицы.

Работы ведутся по поручению главы города Александра Скрябина. В связи с режимом повышенной готовности дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный график работы.

Для оперативного реагирования создана специальная мобильная группа. Дежурные бригады расчищают решетки ливневых колодцев во всех районах города.

Коммунальщики освобождают ливнеприемники от опавших листьев и наносного грунта. Эти материалы смываются дождевыми потоками и забивают стоки.

— Вчера был введен в городе режим повышенной готовности в связи с прогнозом погоды. Были сформированы аварийные бригады, — прокомментировал замглавы администрации по ЖКХ Станислав Марченко. — Сегодня пошел сильный дождь, и в городе есть участки, где забиваются решетки ливневых канализаций. Туда были выставлены люди для того, чтобы оперативно очищать решетки ливнеприемных колодцев от листьев и мусора, чтобы предотвратить подтопления.

Меры принимаются для улучшения оттока дождевой воды с проезжих частей. Это поможет избежать образования луж и подтоплений на дорогах города.

