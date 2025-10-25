553 человека отравились алкоголем в Иркутской области за девять месяцев

За девять месяцев 2025 года Иркутской области зафиксировали 2140 случаев отравлений. Это на 13,2% выше аналогичного периода 2024 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— В число основных причин отравлений вошло отравление спиртосодержащей продукцией — 553 случая; отравление лекарственными препаратами — 46 случаев; наркотическими средствами — 300 случаев и прочие отравления — 831 случай. В том числе отравления окисью углерода, разъедающими веществами, другими не уточненными веществами, — говорится в сообщении.
В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией наибольшее количество вызвано употреблением высоких доз этилового спирта — 90,6%.Специалисты напоминают, что употребление алкогольной продукции в высоких дозах, суррогатной продукции, сомнительных спиртосодержащих жидкостей, лекарственных препаратов без назначения врача может быть смертельно опасным.