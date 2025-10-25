«Ростов» и «Динамо-Махачкала» сыграли вничью со счетом 1:1 в 13-м туре РПЛ

Матч «Ростов» — «Динамо — Махачкала» в рамках 13 тура РПЛ 25 октября завершился со счетом 1:1. Играли футболисты на домашнем поле «желто-синих» — стадионе «Ростов Арена». Игра проходила под контролем арбитра Евгения Булганова из Саранска.
Первыми отличились хозяева поля. На 35-й минуте бразилец Роналдо открыл счет в матче.
На 56-й минуте «Ростов» понес потерю. Тимур Сулейманов получил травму и был вынужден покинуть поле. Это ослабило атаку хозяев.
Гостям удалось сравнять счет на 79-й минуте. Гамид Агаларов реализовал момент после неудачно пробитого пенальти. Его точный удар установил окончательный счет матча.
После этой игры подопечные Джонатана Альбы набрали 15 очков. Команда занимает десятую строчку в турнирной таблице. «Ростов» не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате.
Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева имеет 11 очков. Команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ.
