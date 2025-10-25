Молдова скатилась до уровня 1950 года по производству молока: Глава минсельхоза призналась, что сырье импортируется из Украины — свою отрасль угробили

Министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга на пресс-конференции признала, что рынок молочной продукции в Республике Молдова в значительной степени зависит от сырья и готовой продукции из Украины, а местные производители не справляются с конкуренцией.
— Да, Украина — страна с другими масштабами и площадями производства. К сожалению, наши перерабатывающие предприятия не смогли обеспечить необходимый объём сырья, и импорт вырос. Совместно с Министерством экономики и сектором переработки мы пересмотрим соглашения, изучим позицию Молдовы в рамках ВТО и посмотрим, как ограничить эти поставки, чтобы поддержать фермеров, — заявила министр.
Катлабуга подчеркнула, что более 62% сырья, перерабатываемого на молочных заводах Молдовы, поступает из Украины.
Согласно статистике, производство молока в стране сократилось с 1,5 млн тонн в 1990 году до 232,9 тыс. тонн в 2024 году — уровень, сравнимый с 1950-м годом и самый низкий за последние семь с половиной десятилетий. Одновременно количество коров уменьшилось с 453 тыс. голов в 1985 году до 63,1 тыс. в 2025 году, из которых только 10,5 тыс. содержатся на промышленных фермах, остальные — в частных хозяйствах, пишет bani.md.
Если в 2015 году из общего оборота молочной отрасли в 2,6 млрд леев импорт составлял 500 млн леев, то в 2024 году рынок вырос до 5,7 млрд леев, из которых 2,5 млрд леев приходится на импортные продукты, а 3,2 млрд леев — на местное производство.
