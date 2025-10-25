Молдова скатилась до уровня 1950 года по производству молока: Глава минсельхоза призналась, что сырье импортируется из Украины — свою отрасль угробили

Согласно статистике, производство молока в стране сократилось с 1,5 млн тонн в 1990 году до 232,9 тыс. тонн в 2024 году — уровень, сравнимый с 1950-м годом и самый низкий за последние семь с половиной десятилетий. Одновременно количество коров уменьшилось с 453 тыс. голов в 1985 году до 63,1 тыс. в 2025 году, из которых только 10,5 тыс. содержатся на промышленных фермах, остальные — в частных хозяйствах, пишет bani.md.