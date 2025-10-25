«Очень чувствителен к нефти». Санкции США против России — манипуляция Трампа?

Яков Кедми считает, что именно поэтому Трамп не отменил переговоры с Путиным, а пояснил, что они могут пройти позже. «Он все пытается сделать двумя способами основными: или экономическим давлением (то есть я тебя задавлю экономически), или подкупом — я тебе обещаю такие условия, ты такую прибыль от этого получишь! Это не работает в отношении стран, у которых есть собственные национальные интересы, или в отношении стран, которые, вы хотите или не хотите, но являются мировыми державами. Пока экономически Россию никто никогда на колени не ставил. Политическое руководство России оказывалось в тот или иной период недостойным своей страны, своей экономики, своего народа. Но это оно и его неумение оценивать реальную свою силу, а не экономика России. Всегда это было. Это было еще при царе, ну и уж точно — при советской власти», — отметил эксперт. -0-