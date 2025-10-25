«Очень чувствителен к нефти». Санкции США против России — манипуляция Трампа?

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп чувствителен к нефти, и потому считает, что санкции Штатов против российских нефтяных компаний заставят Путина быть более сговорчивым. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил политический аналитик, военный эксперт Яков Кедми.
В Белом доме на днях заявили, что против двух крупнейших российских нефтяных компаний вводятся санкции, хоть и временные. Яков Кедми пояснил, что раз встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште отложена, американский лидер решил таким образом манипулировать руководством Кремля, чтобы вынудить пойти на переговоры на выгодных для Запада условиях.
«И на что направлены эти санкции, по психологии Трампа, по его оценке? Он очень чувствителен к нефти, и он считает справедливо, что Россия тоже чувствительна к нефти. И вот он сейчас ввел “жуткие” санкции, которые должны обрушить нефтяную промышленность России. И вот если она рухнет, тогда России ничего не останется, как договариваться на новых основах и с позиции слабости», — отметил эксперт.
Почему Трамп откладывает встречу с Путиным, пояснил эксперт «Принимают вежливость за слабость». Аналитик о том, почему Запад не может найти с Путиным точки соприкосновения.
Он обратил внимание, что есть моменты, которые и Трамп, и западные политики упустили из виду. «И тут два момента, которые он не учитывает, как и они все не учитывают. Первое: а насколько эти санкции сработают? А второе: насколько они могут заставить Путина изменить политику? Я еще раз повторяю, я не заметил изменения политики России при Путине — из-за того, что те или иные давления с тем или иным эффектом заставили его это сделать. А только изменения в политике, которые потом он сам признал ошибочными из-за переоценки готовности Запада вести переговоры и идти на компромисс. И это совершенно другое, но они этого не могут понять», — сказал аналитик.
Яков Кедми считает, что именно поэтому Трамп не отменил переговоры с Путиным, а пояснил, что они могут пройти позже. «Он все пытается сделать двумя способами основными: или экономическим давлением (то есть я тебя задавлю экономически), или подкупом — я тебе обещаю такие условия, ты такую прибыль от этого получишь! Это не работает в отношении стран, у которых есть собственные национальные интересы, или в отношении стран, которые, вы хотите или не хотите, но являются мировыми державами. Пока экономически Россию никто никогда на колени не ставил. Политическое руководство России оказывалось в тот или иной период недостойным своей страны, своей экономики, своего народа. Но это оно и его неумение оценивать реальную свою силу, а не экономика России. Всегда это было. Это было еще при царе, ну и уж точно — при советской власти», — отметил эксперт. -0-