Аэропорт Уфы переходит на зимнее расписание полетов

С 26 октября 2025 года международный аэропорт Уфы перейдет на регулярное осенне-зимнее расписание. В новом сезоне пассажирам доступны 47 направлений, которые обслуживают 28 авиакомпаний.
Изменение расписания связано с традиционным переходом авиационной отрасли на зимний сезон. Новое расписание будет действовать до конца марта 2026 года.
Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, куда можно полететь из башкирской столицы прямым рейсом, чтобы отметить Новый год-2026 и провести зимние каникулы.
