Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Уфы переходит на зимнее расписание полетов

С 26 октября уфимцам доступны 47 направлений от 28 авиакомпаний.

Источник: Комсомольская правда

С 26 октября 2025 года международный аэропорт Уфы перейдет на регулярное осенне-зимнее расписание. В новом сезоне пассажирам доступны 47 направлений, которые обслуживают 28 авиакомпаний.

Изменение расписания связано с традиционным переходом авиационной отрасли на зимний сезон. Новое расписание будет действовать до конца марта 2026 года.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, куда можно полететь из башкирской столицы прямым рейсом, чтобы отметить Новый год-2026 и провести зимние каникулы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.