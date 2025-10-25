Ричмонд
Белорусский хирург сказала, как определить причину боли в суставе.

Источник: Комсомольская правда

Врач-хирург Юлия Цапко, которая заведует травматолого-хирургическим отделением 19-й центральной районной поликлиники Минска, объяснила в интервью «СБ ТВ», как определить причину боли в суставе.

Для этого надо сначала охарактеризовать ощущаемую боль. Так, механическая боль проявляется при ходьбе или статических нагрузках, зато ее нет в состоянии покоя. Отраженная боль, когда «стреляет», проявляется в суставах конечностей из-за патологии в поясничном отделе позвоночника.

«Есть боль, которая связана с воспалением синовиальной оболочки, ее еще называют “стартовой”. Это сильный болевой синдром, который проявляется в самом начале нагрузки, а затем становится менее интенсивным — пациенты говорят, что “расхаживаются”. Это явление связано с воспалением синовиальной оболочки сустава. В состоянии покоя неприятных ощущений нет, но боль может усиливаться при продолжительной физической нагрузке», — говорит Юлия Цапко.

Ранее белорусский хирург объяснила, что означает боль при подъеме на лестницу и при спуске с нее, и объяснила, почему боль в суставах усиливается именно осенью.