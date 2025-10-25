Белорусский хирург сказала, как определить причину боли

«Есть боль, которая связана с воспалением синовиальной оболочки, ее еще называют “стартовой”. Это сильный болевой синдром, который проявляется в самом начале нагрузки, а затем становится менее интенсивным — пациенты говорят, что “расхаживаются”. Это явление связано с воспалением синовиальной оболочки сустава. В состоянии покоя неприятных ощущений нет, но боль может усиливаться при продолжительной физической нагрузке», — говорит Юлия Цапко.