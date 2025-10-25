Ричмонд
В Омске начало работать студенческое конструкторское бюро по БАС

Студенты смогут создавать и воплощать свои идеи в реальные прототипы летательных аппаратов.

Студенческое конструкторское бюро по беспилотным авиационным системам (БАС) открылось на базе Омского государственного технического университета. Оно было создано в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в учебном заведении.

Концепция бюро разрабатывалась при экспертной поддержке пяти кафедр радиотехнического факультета. Благодаря новому образовательному пространству студенты смогут изучать и исследовать передовые технологии в области беспилотных авиационных систем, создавать и воплощать свои идеи в реальные прототипы летательных аппаратов, а также получать ключевые компетенции в проектировании конструкций, применении новых материалов, разработке систем управления, передачи и защиты данных.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.