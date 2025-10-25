На улице Симферопольской в Евпатории появится набережная

По словам ее главы Александра Юрьева, подготовительные работы по строительству набережной начнутся в конце этого года. Дизайн набережной включает в себя зеленые зоны, места для отдыха, велодорожки и детские площадки, которые сделают пребывание в городе еще более комфортным и незабываемым. В будущем она будет примыкать к променадной зоне курорта «Золотые пески России», что позволит соединить разные участки и улучшить доступ к морю.