На улице Симферопольской в Евпатории появится набережная

Строительство новой набережной запланировано на улице Симферопольской в Евпатории Республики Крым. Создание новых точек интереса для туристов отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации городского округа Евпатория.
По словам ее главы Александра Юрьева, подготовительные работы по строительству набережной начнутся в конце этого года. Дизайн набережной включает в себя зеленые зоны, места для отдыха, велодорожки и детские площадки, которые сделают пребывание в городе еще более комфортным и незабываемым. В будущем она будет примыкать к променадной зоне курорта «Золотые пески России», что позволит соединить разные участки и улучшить доступ к морю.
«К следующему курортному сезону ко всем пляжам на улице Симферопольской будет обеспечен доступ, обустроено необходимое количество парковочных мест. Неудобства, связанные со строительными работами, будут минимизированы», — подчеркнул Александр Юрьев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.