В Заводоуковске Тюменской области провели день консультаций для бизнеса

«Уже на протяжении пяти лет “Единый день консультаций” служит эффективной площадкой, объединяющей бизнес и органы власти для открытого диалога. Ни один муниципалитет Тюменской области не остается без внимания: мы проводим выездные мероприятия. Инициативы бизнеса сигнализируют власти о необходимости адаптации к новым запросам предпринимателей. Сами встречи помогают создать устойчивую деловую среду в регионе», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.