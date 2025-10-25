В Заводоуковске Тюменской области провели день консультаций для бизнеса

Единый день консультаций для бизнеса «Земля под контролем» прошел 23 октября в городе Заводоуковске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Участниками мероприятия стали более 100 предпринимателей региона. Эксперты различных госведомств рассказали им о цифровизации контроля и риск-ориентированном подходе при проведении надзорных мероприятий, особенностях использования земель сельскохозяйственного назначения, а также об инструментах поиска и подбора площадок для развития бизнеса. Предприниматели смогли задать вопросы представителям свыше 25 ведомств и организаций Тюменской области.
«Уже на протяжении пяти лет “Единый день консультаций” служит эффективной площадкой, объединяющей бизнес и органы власти для открытого диалога. Ни один муниципалитет Тюменской области не остается без внимания: мы проводим выездные мероприятия. Инициативы бизнеса сигнализируют власти о необходимости адаптации к новым запросам предпринимателей. Сами встречи помогают создать устойчивую деловую среду в регионе», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.