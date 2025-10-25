Возле школы № 9 в Переславле-Залесском облагородили общественную территорию

Аналогичные работы проводят и возле других образовательных учреждений в Ярославской области. По словам министра строительства и ЖКХ региона Александра Баланцева, специалисты благоустраивают прилегающую к школе № 4 территорию в Ростове Великом. Эти работы завершат до конца года. Там уложат тротуарную плитку, установят игровое оборудование и лавочки, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения.