Возле школы № 9 в Переславле-Залесском облагородили общественную территорию

Территорию возле школы № 9 в Переславле-Залесском обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Дорожки на этой территории выложили тротуарной плиткой. Также там установили современные энергоэффективные фонари. В следующем году специалисты планируют обустроить возле школы детско-спортивный городок и дополнительные рекреационные зоны.
Аналогичные работы проводят и возле других образовательных учреждений в Ярославской области. По словам министра строительства и ЖКХ региона Александра Баланцева, специалисты благоустраивают прилегающую к школе № 4 территорию в Ростове Великом. Эти работы завершат до конца года. Там уложат тротуарную плитку, установят игровое оборудование и лавочки, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.