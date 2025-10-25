Ричмонд
Соцпредпринимателям Алтайского края помогут оформить заявку на конкурс

Им расскажут, какие критерии важны для экспертов, как увеличить шансы бизнес-проекта на победу.

Мастерская «Проектирование социального бизнеса» пройдет 30 октября в центре «Мой бизнес» Алтайского края. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Мероприятие рассчитано на представителей социального бизнеса, которые планируют принять участие во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес». В качестве спикера выступит опытный социальный предприниматель Наталья Выхтар, известная своими победами в крупных конкурсах. Она расскажет участникам, как правильно оформить онлайн-заявку через портал конкурса, какие критерии важны для экспертов, как увеличить шансы бизнес-проекта на победу.

Для участия в мастерской необходимо подать заявку. Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте центра «Мой бизнес» Алтайского края.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.