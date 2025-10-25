Соцпредпринимателям Алтайского края помогут оформить заявку на конкурс

Мероприятие рассчитано на представителей социального бизнеса, которые планируют принять участие во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес». В качестве спикера выступит опытный социальный предприниматель Наталья Выхтар, известная своими победами в крупных конкурсах. Она расскажет участникам, как правильно оформить онлайн-заявку через портал конкурса, какие критерии важны для экспертов, как увеличить шансы бизнес-проекта на победу.