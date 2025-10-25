Воронежское автотранспортное предприятие оптимизирует работу

Предприятие «АТП-1», базирующееся в Воронеже, повысит скорость и качество подготовки пассажирских автобусов для выпуска на линию при поддержке федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
Сначала на предприятии выберут пилотный процесс, в который будут внедрять улучшения. Затем специалисты РЦК обучат сотрудников компании инструментам бережливого производства, в том числе картированию.
«Изменения на нашем предприятии коснутся разных направлений — это и управление затратами, персоналом, запасами, и, непосредственно, обслуживания пассажиров. Проект по оптимизации принесет выгоду и нам как компании, повысив уровень конкурентоспособности на рынке, и пассажирам, которые получат более качественную услугу», — отметила генеральный директор «АТП-1» Юлия Телепняк.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.