Воронежское автотранспортное предприятие оптимизирует работу

«Изменения на нашем предприятии коснутся разных направлений — это и управление затратами, персоналом, запасами, и, непосредственно, обслуживания пассажиров. Проект по оптимизации принесет выгоду и нам как компании, повысив уровень конкурентоспособности на рынке, и пассажирам, которые получат более качественную услугу», — отметила генеральный директор «АТП-1» Юлия Телепняк.