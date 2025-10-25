В Пермском крае пройдет VII театральный фестиваль-лаборатория «Камский»

VII театральный фестиваль-лаборатория «Камский» пройдет с 25 ноября по 1 декабря в Губахе. Посетить его смогут обладатели Пушкинской карты, которую выдают по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Пермского края.
Тема мероприятия в этом году — «Время для молодых». Фестиваль традиционно начнется со спектакля от гостевой труппы артистов. В этом году такое право досталось коллективу Нового молодежного театра из Нижнего Тагила. Его участники презентуют зрителям спектакль «Дальше танцуйте сами». Жанр обозначен как «драма переходного возраста», в основе которой реальные истории тагильских подростков.
Творческую лабораторию, как и в предыдущие годы, возглавит театральный критик и режиссер из Москвы Александр Вислов. Он также является руководителем одного из курсов на заочном отделении ГИТИС.
Отдельную деловую программу подготовят и для театральных менеджеров. Во время тренинга-практикума они разработают социальные проекты, которые затем нужно будет защитить.
