В Волгоградской области состоялся семинар для наставников Движения первых

Региональный семинар для наставников Движения первых прошел 18−19 октября в Волгоградской области, сообщили в комитете информационных технологий региона. Участники мероприятия смогли повысить уровень своей цифровой грамотности, что отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Семинар провели на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Он объединил более 200 участников из 33 муниципальных образований региона.
Перед слушателями выступила специалист Центра информационных технологий Волгоградской области Вероника Гнедаш. Ее лекция была посвящена выявлению и профилактике зависимости детей от киберпространства. Вероника также предложила наставникам движения практические инструменты для работы. Например, она рассказала, как доступно объяснить детям и подросткам риски чрезмерного пребывания в Сети, сформировать здоровые цифровые привычки и навыки безопасного поведения онлайн. Кроме того, Вероника предложила варианты замены виртуального мира реальным.
Участники семинара также обсудили, кто и каким образом должен формировать медиаграмотность у подрастающего поколения. Для этого были разобраны практические кейсы и выработаны рекомендации для конкретных ситуаций.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.