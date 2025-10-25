В Волгоградской области состоялся семинар для наставников Движения первых

Перед слушателями выступила специалист Центра информационных технологий Волгоградской области Вероника Гнедаш. Ее лекция была посвящена выявлению и профилактике зависимости детей от киберпространства. Вероника также предложила наставникам движения практические инструменты для работы. Например, она рассказала, как доступно объяснить детям и подросткам риски чрезмерного пребывания в Сети, сформировать здоровые цифровые привычки и навыки безопасного поведения онлайн. Кроме того, Вероника предложила варианты замены виртуального мира реальным.