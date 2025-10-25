Обновлена инструкция о порядке медосвидетельствования иностранцев, запросивших статус беженца в Беларуси

По результатам освидетельствования оформляется протокол в трех экземплярах. Первый выдается иностранцу, прошедшему освидетельствование, или его законному представителю, второй при согласии иностранца (его законного представителя (опекуна или попечителя) направляется в подразделение по гражданству и миграции, направившее иностранца на освидетельствование, третий хранится в государственной организации здравоохранения.