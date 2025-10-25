Обновлена инструкция о порядке медосвидетельствования иностранцев, запросивших статус беженца в Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения утвердило в новой редакции инструкцию о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси. Соответствующее постановление Минздрава № 142 от 8 октября 2025 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документ вносит изменения в постановление Минздрава № 49 от 7 мая 2009 года.
Согласно постановлению, освидетельствование иностранцев проводится бесплатно в госорганизациях здравоохранения по месту их временного пребывания, месту временного проживания или месту жительства в Беларуси для оценки здоровья и выявления заболеваний на основании клинических протоколов, а также иных нормативных правовых актов Минздрава.
Проводится оно в течение одного месяца со дня представления в госорганизацию здравоохранения письменного направления подразделения по гражданству и миграции.
Освидетельствование проводится комиссией, созданной и функционирующей в порядке, установленном инструкцией о порядке создания и деятельности врачебно-консультационных и иных комиссий, утвержденной постановлением Минздрава № 93 от 10 декабря 2014 года, с учетом особенностей, установленных этой инструкцией.
По результатам освидетельствования оформляется протокол в трех экземплярах. Первый выдается иностранцу, прошедшему освидетельствование, или его законному представителю, второй при согласии иностранца (его законного представителя (опекуна или попечителя) направляется в подразделение по гражданству и миграции, направившее иностранца на освидетельствование, третий хранится в государственной организации здравоохранения.
В случае освидетельствования иностранца, не достигшего возраста 18 лет, который не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством и прибывшего в Беларусь без сопровождения законных представителей, первый экземпляр протокола вручается его опекуну или попечителю.
В случае выявления у иностранца в ходе освидетельствования заболевания, включенного в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, либо иного заболевания, требующего лечения в стационарных условиях, государственная организация здравоохранения, в которую был направлен указанный иностранец для освидетельствования, в письменной форме информирует подразделение по гражданству и миграции, выдавшее соответствующее направление, о предварительных сроках и месте лечения.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования. -0-