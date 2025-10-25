Гастроэнтеролог Чистик назвала оптимальное время для последней чашки кофе

Гастроэнтеролог Ольга Чистик из «Скандинавского центра здоровья» поделилась с россиянами рекомендациями по поводу употребления кофе. Эксперт рассказала, после какого времени бодрящий напиток лучше уже не пить.
— Кофеин сохраняется в организме от восьми до десяти часов. Чтобы не нарушать сон, последнюю чашку бодрящего напитка лучше пить до 14−15 часов, а людям с повышенной чувствительностью и того раньше, — сказала Чистик.
Она отметила, что у беременных, у женщин при приеме гормональных контрацептивов и у пожилых людей метаболизм замедляется, что приводит к более длительному действию кофеина. Кроме того, регулярное употребление кофе приводит к снижению бодрящего эффекта и увеличению зависимости от утренней чашки. В связи с этим врач посоветовала делать «кофейные паузы» на один-два дня, чтобы восстановить чувствительность рецепторов.
Для тех, кто не может отказаться от вечернего кофе, специалист порекомендовала выбирать безкофеиновые варианты. Эти напитки также подойдут людям с тревожностью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, нарушениями сна и беременным женщинам, передает Lenta.ru.
Причем традиция пить чашку кофе с утра, которую соблюдают очень многие, может принести немало вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.