Гастроэнтеролог Чистик назвала оптимальное время для последней чашки кофе

Она отметила, что у беременных, у женщин при приеме гормональных контрацептивов и у пожилых людей метаболизм замедляется, что приводит к более длительному действию кофеина. Кроме того, регулярное употребление кофе приводит к снижению бодрящего эффекта и увеличению зависимости от утренней чашки. В связи с этим врач посоветовала делать «кофейные паузы» на один-два дня, чтобы восстановить чувствительность рецепторов.