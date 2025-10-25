Уфимцев предупредили о неудобствах из-за благоустройства проспекта Октября

В Уфе продолжается благоустройство проспекта Октября. В преддверии очередного этапа работ — на участке между фонтана «Мальчик с кураем» и улицей Шафиева — жителей предупредили о возможных неудобствах. Пост об этом написал глава Октябрьского района Антон Тарасов.
— На этом отрезке пешеходная зона местами организована неудобно: она пересекается с парковочными местами и проезжей частью. Поэтому было принято решение привести территорию в порядок, сделать её более комфортной и безопасной для горожан. Подрядная организация уже приступила к выполнению работ, — заявил чиновник.
Он отметил, что во время ремонта «возможны неудобства для горожан». Тарасов попросил отнестись к возможным проблемам с пониманием, поскольку скоро на участке «станет горазд удобнее, уютнее и красивее». Часть работ будет завершена в этом году, часть — в следующем.
