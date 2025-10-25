Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимцев предупредили о неудобствах из-за благоустройства проспекта Октября

Речь идет об участке между фонтаном «Мальчик с кураем» и улицей Шафиева.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается благоустройство проспекта Октября. В преддверии очередного этапа работ — на участке между фонтана «Мальчик с кураем» и улицей Шафиева — жителей предупредили о возможных неудобствах. Пост об этом написал глава Октябрьского района Антон Тарасов.

— На этом отрезке пешеходная зона местами организована неудобно: она пересекается с парковочными местами и проезжей частью. Поэтому было принято решение привести территорию в порядок, сделать её более комфортной и безопасной для горожан. Подрядная организация уже приступила к выполнению работ, — заявил чиновник.

Он отметил, что во время ремонта «возможны неудобства для горожан». Тарасов попросил отнестись к возможным проблемам с пониманием, поскольку скоро на участке «станет горазд удобнее, уютнее и красивее». Часть работ будет завершена в этом году, часть — в следующем.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.