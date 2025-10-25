«Саратовский марафон» объединил более 1000 человек

«Саратовский марафон» состоялся 19 октября в столице региона, сообщили в министерстве спорта области. В нем приняли участие более 1000 человек, что соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Бегуны стартовали с Набережной Космонавтов. На выбор им были предложены дистанции в 3, 10, 21,097 и 42,195 километра. Начало забегу дали министр спорта Олег Дубовенко, участник Олимпийских игр, марафонец, сверхмарафонец Леонид Швецов и двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист Александр Логинов.
Принять участие в мероприятии могли профессионалы и любители от 9 до 90 лет при наличии медицинской справки. Всего марафон собрал более тысячи любителей бега из 30 регионов России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.