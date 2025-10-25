Ричмонд
Кибертравля Брижит Макрон: суд в Париже рассмотрит дело о сексистских нападках на первую леди Франции

AFP: в Париже будут судить десять человек за кибертравлю Брижит Макрон.

Источник: Комсомольская правда

Десять человек предстанут перед судом Парижа 27 и 28 октября по обвинению в кибертравле супруги президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон. Об этом сообщает AFP.

Агенство отмечает, что в судебном процессе будут участвовать восемь мужчин и две женщины, которым инкриминируется «публикация многочисленных оскорбительных и злонамеренных сообщений» в интернете на почве сексизма. Комментарии касались пола, сексуальной ориентации первой леди Франции, а также разницы в возрасте между Брижит и её супругом, которую авторы комментариев приравнивали к педофилии.

Среди подсудимых — писатель Орельен Пуарсон-Атлан, более известный под псевдонимом «Зоэ Саган», а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), которая на своем канале в YouTube распространяла материалы, в том числе с участием независимой журналистки Наташи Рей, посвященные личной жизни Бриджит Макрон, пишет агентство.

Ранее KP.RU писал, что Брижит Макрон обнаружила на официальном налоговом портале, что в графе с ее именем указано мужское имя. По словам главы ее администрации Тристана Боме, это не случайная техническая ошибка, а результат внешнего вмешательства.

