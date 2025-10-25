Кибертравля Брижит Макрон: суд в Париже рассмотрит дело о сексистских нападках на первую леди Франции

Агенство отмечает, что в судебном процессе будут участвовать восемь мужчин и две женщины, которым инкриминируется «публикация многочисленных оскорбительных и злонамеренных сообщений» в интернете на почве сексизма. Комментарии касались пола, сексуальной ориентации первой леди Франции, а также разницы в возрасте между Брижит и её супругом, которую авторы комментариев приравнивали к педофилии.