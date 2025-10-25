Названа дата прощания с заслуженным артистом РФ Золотницким

Прощание с заслуженным артистом России Алексеем Золотницким состоится 28 октября. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в семье актера.
— Прощание будет во вторник, — приводит слова родственников ТАСС.
О смерти знаменитого актера стало известно 25 октября. Золотницкий, известный по роли дворецкого Роджерса из фильма Станислава Говорухина «Десять негритят», умер на 80-м году жизни. Причиной смерти, по словам его сына Александра, стала длительная болезнь, которая началась после перенесенного инсульта.
Алексей Золотницкий родился 16 июля 1946 года в интеллигентной семье в московском районе Арбат. К 13 годам он стал очень востребованным актером дубляжа и получал заказы на озвучивание до четырех фильмов одновременно.
Золотницкий озвучил более 300 фильмов, среди которых «Человек дождя», «Общество мертвых поэтов», «Начало» и «Пролетая над гнездом кукушки». Его голосом говорили персонажи, которых играли такие звезды, как Энтони Хопкинс, Ален Делон, Роберт Редфорд и Роберт де Ниро.