В Ингушетии обновили первые три километра трассы Сурхахи — Алхасты

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на первых 3 км дороги Сурхахи — Алхасты в Ингушетии, сообщили в администрации главы и правительства республики.
Всего на трассе планируют обновить участок протяженностью 12 км. Подрядчик уже досрочно завершил устройство основания и укладку асфальтобетонного покрытия на отрезке длиной более 3 км. На остальной части дороги работы идут в соответствии с утвержденным графиком и с опережением сроков.
Помимо дорожного полотна, на трассе заменят водопропускные трубы, отремонтируют линии электропередачи, сделают тротуары, установят знаки и нанесут разметку. Реконструкцию дороги планируют завершить в мае 2026 года.
«Дорога межмуниципального значения Сурхахи — Алхасты является важной транспортной артерией, которая связывает населенные пункты Назрановского и Сунженского районов и соединяет равнинную часть республики с горной. Капремонт объекта повысит качество жизни для более чем 170 тысяч жителей этих районов», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.