В Крыму пройдет обучение для локальных предпринимателей «Фабрика туризма»

Уточним, проект работает в регионе начиная с 2022 года. Он должен помочь владельцам ферм, виноделен, сыроварен и промышленных предприятий превратить производство в популярную туристическую локацию. Обучение включает в себя изучение основ экономики предприятия, маркетинговые исследования, разработку экскурсионных маршрутов. Также запланированы выезды на успешные действующие производства.