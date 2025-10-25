Ричмонд
В Крыму пройдет обучение для локальных предпринимателей «Фабрика туризма»

Занятия включает в себя изучение основ экономики предприятия, маркетинговые исследования, разработку экскурсионных маршрутов.

Образовательная программа «Фабрика туризма» пройдет с 5 по 7 ноября в Симферополе, сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым. Мероприятие организовано региональным центром «Мой бизнес» в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Уточним, проект работает в регионе начиная с 2022 года. Он должен помочь владельцам ферм, виноделен, сыроварен и промышленных предприятий превратить производство в популярную туристическую локацию. Обучение включает в себя изучение основ экономики предприятия, маркетинговые исследования, разработку экскурсионных маршрутов. Также запланированы выезды на успешные действующие производства.

Занятия пройдут в Симферополе на базе центра «Мой бизнес» Республики Крым по адресу: улица Севастопольская, 20А. Регистрация доступна по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.