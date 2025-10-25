В Астраханской области камызякских лицеистов посвятили в «Орлята России»

Учащиеся первых классов лицея № 1 им. А. П. Гужвина, расположенного в городе Камызяке Астраханской области, вступили в ряды «Орлят России», сообщили в администрации муниципального образования «Камызякский район». Движение в 2025 году получило поддержку по национальному проекту «Молодежь и дети».
На церемонии юные «орлята» произнесли слова торжественного обещания: гордиться Родиной, уважать старших, стремиться к знаниям, творить добро и помогать окружающим. Глава района и активисты школьного Движения первых вручили школьникам отличительные значки и повязали галстуки классным руководителям. Теперь старшеклассники лицея и педагоги станут для ребят наставниками.
Уточним, «Орлята России» — проект, который реализуется с 2021 года Движением первых. Он помогает ученикам получить лидерские навыки, узнать историю своей Родины, творчески и физически расти. На сегодняшний день в районном движении «орлят» уже состоят более 2,5 тысячи учащихся начальных классов, а более 50 старшеклассников стали их наставниками.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.