В Астраханской области камызякских лицеистов посвятили в «Орлята России»

Уточним, «Орлята России» — проект, который реализуется с 2021 года Движением первых. Он помогает ученикам получить лидерские навыки, узнать историю своей Родины, творчески и физически расти. На сегодняшний день в районном движении «орлят» уже состоят более 2,5 тысячи учащихся начальных классов, а более 50 старшеклассников стали их наставниками.