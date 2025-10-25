В Пермском крае для поддержки локальных брендов запустили «Платформу роста»

«Проект рассчитан на один год и включает обучение, маркетинговую и логистическую поддержку, доступ к аналитике и персональное сопровождение от экспертов. Участники проходят четыре этапа по три месяца, по итогам каждого — оценка результатов и дополнительные возможности для лучших», — рассказала Татьяна Ким.