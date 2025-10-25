В Пермском крае для поддержки локальных брендов запустили «Платформу роста»

Федеральный проект «Платформа роста» начал работать с 15 октября в Пермском крае по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Инициатива направлена на помощь в развитии и выходе на общенациональный рынок местным производителям от Wildberries& Russ, агентства стратегических инициатив и правительства края, сообщили в агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства региона.
В первый день работы проекта в центре «Мой бизнес» в Перми собрались 49 предпринимателей — владельцы малых и средних предприятий, выпускающих одежду, косметику, игрушки, продукты питания, биодобавки и сувенирную продукцию прямо в Прикамье. Все участники — зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства с собственным товарным знаком.
На открытии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и основатель Wildberries Татьяна Ким. Они осмотрели выставку продукции местных производителей и пообщались с участниками.
«Проект рассчитан на один год и включает обучение, маркетинговую и логистическую поддержку, доступ к аналитике и персональное сопровождение от экспертов. Участники проходят четыре этапа по три месяца, по итогам каждого — оценка результатов и дополнительные возможности для лучших», — рассказала Татьяна Ким.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.