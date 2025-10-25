В Чувашии обновят общественный транспорт

Чувашское транспортное управление заключит контракт на лизинг 33 современных автобусов и 10 новых троллейбусов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Планируемый срок поступления техники — первый квартал 2026 года, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Новые автобусы и троллейбусы будут оснащены современными системами навигации, климат-контролем и видеонаблюдением. Их распределят по маршрутам Чебоксар и Новочебоксарска, что позволит оптимизировать транспортную сеть и уменьшить интервалы движения. Обновление парка повысит экологичность транспорта, снизит эксплуатационные расходы и улучшит безопасность пассажиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.