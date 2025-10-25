В поселке Саратовской области жительниц обследовали на мобильном маммографе

Жители поселка Красный Текстильщик Саратовской области 21 октября прошли обследование на передвижном цифровом маммографе в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Маммограф был приобретен для Саратовской районной больницы. Специалисты провели обследование 21 пациентке. Уточним, профилактическая диагностика показана женщинам старше 40 лет, так как начиная с этого возраста риск развития онкозаболеваний возрастает.
«Несмотря на то, что Гагаринский район является городским, у него очень большая площадь и большая протяженность. Передвижной мобильный комплекс позволяет проводить важное для женщин исследование в самых отдаленных уголках», — рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.