Трамп опроверг данные о планах назвать бальный зал Белого дома в честь себя

Лидер США Дональд Трамп опроверг данные о том, что хочет назвать в честь себя бальный зал, который планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома, пишет РИА Новости.
«У меня нет планов назвать его в честь себя. Вероятно, назовем его Президентским бальным залом или как-то в этом роде», — заявил Дональд Трамп.
Он добавил, что в Белом доме пока не думали над названием зала.
Ранее телеканал ABC сообщил, что Дональд Трамп, вероятно, присвоит свое имя новому бальному залу. По его данным, стоимость проекта оценивается в 300 миллионов долларов. Чиновники уже неофициально называют объект «Бальным залом президента Дональда Трампа».
