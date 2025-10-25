В Оренбургской области школьники посетили Центральную библиотеку Кувандыка

Школьники узнали, что происходит с книгами, прежде чем их возьмут читатели, познакомились с деятельностью отделов библиотеки, с каталогами и картотеками. Ребята увидели раритетные издания, хранящиеся в фонде, а также книги с автографами поэтов, писателей и других известных личностей города и района. Интерес вызвала выставка необычных изданий, например, интерактивные книги. Кроме того, дети смогли ознакомиться с изданиями, написанными с помощью шрифта Брайля.