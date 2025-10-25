В Оренбургской области школьники посетили Центральную библиотеку Кувандыка

Центральную библиотеку имени П. И. Федорова города Кувандыка посетили ученики Новопокровской школы 23 октября по «Пушкинской карте», программе национального проекта «Семья», сообщили в администрации муниципального образования «Кувандыкский городской округ».
Школьники узнали, что происходит с книгами, прежде чем их возьмут читатели, познакомились с деятельностью отделов библиотеки, с каталогами и картотеками. Ребята увидели раритетные издания, хранящиеся в фонде, а также книги с автографами поэтов, писателей и других известных личностей города и района. Интерес вызвала выставка необычных изданий, например, интерактивные книги. Кроме того, дети смогли ознакомиться с изданиями, написанными с помощью шрифта Брайля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.