Аскольд Аскольдович: Запашный показал фото внебрачного сына

Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный развелся с женой Элен спустя 18 лет брака. Одной из причин стала измена артиста с коллегой по цирку Дианой, который закончился рождением внебрачного сына. До этого дрессировщик не раскрывал подробностей своей личной жизни, но теперь, в программе «Секрет на миллион» на НТВ, рассказал о том, как появился на свет его третий ребенок и даже показал его фото.
По его словам, новая возлюбленная внезапно потребовала от него, чтобы тот продолжал общение с дочерьми от Элен только дистанционно. Запашный не смог смириться с тем, что Диана никак не принимала его дочерей от законной супруги. В итоге он ушел от нее. Однако внебрачного сына он решил не оставлять и старается поддерживать вторую семью финансово.
Ребенка назвали Аскольдом, в честь отца. Причем сам дрессировщик заявил, что был против этого:
— Я был на гастролях, когда Диана родила. Мальчишка у нас родился. Я вот на протяжении долгих лет ни разу нигде не озвучивал эту информацию. Имя сыну придумала Диана, а я был против этого имени категорически. Она назвала его Аскольдом. Теперь он Аскольд Запашный-младший. И я посчитал это очень глупым поступком. Это не было желанием сына назвать, а какое-то желание политизировать ребенка. Сделать так, чтобы ни у кого не было сомнений, что это мой сын.
Запашный признался, что его «это раздражало», поскольку сомнений в родстве не было никаких. Также он добавил, что сейчас мальчику уже девять лет, и внешне он напоминает отца.
Аскольд Аскольдович носит фамилию Запашного. По словам дрессировщика, сам он принимает активное участие в жизни сына, мечтая, что тот присоединится к семейной карьере в цирке. Однако Диана против и, как выразился Запашный, использует ребенка как «спекулятивный момент».
После расставания с любовницей Запашный пробовал восстановить отношения с женой.
— Мы попробовали, но я стал от этого мучиться. Мучиться от того, что приходится жить для кого-то, ради каких-то обязательств. Тогда я понял, что не живу, а мучаюсь, — поделился артист на передаче.
Кроме того, Запашный выразил сожаление, что его жена так и не смогла принять его ребенка от другой женщины:
— Элен знала о том, что есть ребенок. Когда мы с ней договаривались о том, чтобы отношения реанимировать, то ее это перестало особо напрягать. Единственное, что мы так и не договорились, как будем с детьми взаимодействовать. Если бы она этого ребенка принимала, то может у нас лучше бы все было. А она тоже постаралась от него отгородиться. К сожалению, так вся семья моя сделала.
Запашный официально развелся с женой 20 сентября.
Роман с коллегой артист завел во время гастролей. Запашный признался, что рассказал жене об отношениях на стороне почти сразу и заявил, что жена очень расстроилась из-за этого, «даже плакала».