Спасибо «бабам» за хорошую погодку: В Молдове наступило «золотое» время для прогулок — до плюс 17 — синоптики уточнили сколько продлится эта благодать

Какой будет погода в Молдове в воскресенье, 26 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +16. Ветер — 11 км/час, максимальные порывы — 30 км/час. В общем, относительно тихо. Вероятность осадков — всего 12%. На всякий случай зонтик можно прихватить, но скорее всего, он не понадобиться.

Ночью около + 8. Уже не заморозки.

В прошлом году в этот день в столице было +13. Так что нынешняя осень в эти дни чуток теплее.

На юге Молдовы днем +17, ночью +8, возможен слабый дождь.

На севере страны днем +12, ночью +3, слабый дождь.

Погожие деньки, с небольшими температурными скачками, будут сохраняться до конца следующей недели.

