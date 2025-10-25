Спасибо «бабам» за хорошую погодку: В Молдове наступило «золотое» время для прогулок — до плюс 17 — синоптики уточнили сколько продлится эта благодать

В Кишиневе днем +16. Ветер — 11 км/час, максимальные порывы — 30 км/час. В общем, относительно тихо. Вероятность осадков — всего 12%. На всякий случай зонтик можно прихватить, но скорее всего, он не понадобиться.
Ночью около + 8. Уже не заморозки.
В прошлом году в этот день в столице было +13. Так что нынешняя осень в эти дни чуток теплее.
На юге Молдовы днем +17, ночью +8, возможен слабый дождь.
На севере страны днем +12, ночью +3, слабый дождь.
Погожие деньки, с небольшими температурными скачками, будут сохраняться до конца следующей недели.
